هدية غير متوقعة من الملكة إليزابيث للأمير هاري وزوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، إلى مغادرة القصر الملكي والانتقال إلى منزلهما الجديد.

الملكة إليزابيث قررت إهداء الزوجين هاري وميجان هدية ثمينة جدا، تزامنا مع انتقالاهما إلى مسكنهما الجديد في المنطقة الريفية بفروغمور.

”سكاي نيوز” نقلت عن صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أن الملكة إليزابيث قررت إهداء حفيدها هاري، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، شيئا لا يقدر بثمن، وهو اختيار لوحات فنية نادرة من المجموعة الملكية للملكة إليزابيث.

الملكة كانت قد قدمت قائمة بعدد من اللوحات النادرة، سيتمكن الزوجان من الاختيار منها لمنزلهما الجديد في ويندسور.

يشار إلى أن مجموعة الملكة إليزابيث تضم حوالي 600 لوحة لليوناردو دا فينشي، و20 قطعة لمايكل آنجلو، كما تضم لوحات معاصرة لآندي وارهول وأنيش كابور.. وتقدر اللوحة الواحدة من هذه التشكيلة بثمن قد يصل لمئات الملايين، ولكنها ليست للبيع.

كانت ميجان ماركل وزوجها هاري، قد شاركا في مناسبة بإحدى المؤسسات الخيرية مؤخرا، واستقبلهما عدد كبير من الحضور في جو اتسم بالبرودة الشديدة وتساقط الأمطار.