ممثل تونسي يسخر من محمد صلاح في برنامج تليفزيوني.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدى ممثل كوميدي تونسي، فقرة خلال برنامج “أمور جدية”، عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، تسببت في غضب عدد كبير من محبي اللاعب في مصر والعالم العربي.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد ذكرت سائل إعلام تونسية، أن الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع، قدمت شكوى رسمية عاجلة إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس (الهايكا) ضد برنامج “أمور جدية” الذي تبثه قناة “الحوار” التونسي، بسبب سخريته من نجم ليفربول محمد صلاح.

الجمعية المصرية قالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في نص الشكوى التي قدمتها: إن البرنامج المذكور استفز معجبي محمد صلاح وتسبب في استياء وغضب آلاف المصريين والعرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناء على الطلب المصري، قال رئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي: إن قناة “الحوارط سيتم توقيع العقوبة عليها على ضوء الشكوي التي تقدمت بها الجمعية المصرية للإعلام الرياضي.

الممثل كريم الغربي، كان قد ظهر في إحدى فقرات البرنامج مرتديا قميص محمد صلاح كما ارتدى شعرا مستعارا، وقال: “لا أريد حلاقة شعري لأن فيه قمل، ولما أحلق شعري القمل هيموت، وأنا مش عايز أقتل القمل”.

معد برنامج “أمور جدية ” رفيق بوشناق، أبدى استغرابه من الهجوم الذي وصفه بـ”غير المسبوق” من بعض الإعلاميين المصريين والعرب والنشطاء عبر الشبكات الاجتماعية بسبب مشهد هزلي، رافضا الاعتذار على ما اعتبر إساءة بحق محمد صلاح.