رانيا منصور تتبنى قطط وكلاب الشوارع في «أبن أصول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة المصرية الشابة رانيا منصور، في بطولة مسلسل “أبن أصول” مع النجم حمادة هلال، والذي من المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان القادم 2019.

ومن المقرر أن تجسد رانيا ضمن أحداث العمل دور فتاه تدعى “رحمه” تنتمي إلى أسره ذات مستوى اجتماعي مرموق وخاضت فترة من حياتها الدراسية في أمريكا وقررت الرجوع إلى مصر واستكمال مستقبلها وبالفعل عملت كمسئولة في جمعية “الرفق بالحيوان” وبالأخص في تبني “القطط وكلاب الشوارع “.

وتتوالى الأحداث ومع مرور الوقت تتعرف على “ميشو” الذي يقدم هذه الشخصية الفنان “حمادة هلال” وتعيش قصة حب معه وترتبط به ولكن مع مرور الوقت تكتشف أنه يخضع لسيطرة كاملة من والدته وتثير الأزمات بينهما.

ويشارك في بطولة المسلسل حمادة هلال، رانيا منصور، ايتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.