نجوم الفن في حفل زفاف ابنة أحمد رمضان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي احتفل سكرتير عام نقابة المهن الموسيقة أحمد رمضان بزفاف ابنته “ألحان” على أحمد منصور، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن. الحفل شهد حضور نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان أركان فؤاد وحرمه الفنانة نادية مصطفى، والفنانة فيفي عبده، والفنان سامو زين، والفنانة أغنية. كما حضر الفنان طارق الشيخ، والفنان حمزة الصغير، والفنانة الاستعراضية أوكسانا، وقام بتنظيم الحفل منظم الحفلات محمد الشافعي.

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