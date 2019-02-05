هكذا احتفل توأم زينة بعيد ميلادها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية زينة بعيد ميلادها مساء الاثنين 4 فبراير، مع ابنيها التوأم “زين الدين وعزالدين”.

زينة شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والذي استعرضت خلاله تورتة الحفل، فيما ظهر صوت ابنيها وهما يغنيان لها أغاني عيد الميلاد، دون أن تظهر وجهيهما.

الفنانة المصرية أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “حبايبي.. أنا سعيدة جدا الحمد لله.. شكرا جدا”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

يذكر أن الفنانة المصرية زينة قد حصلت على حكم بإثبات نسب طفليها “عزالدين” و”زين الدين” لوالدهما الفنان أحمد عز، بعد سنوات طويلة قضتها في المحاكم.

كما حصلت على حكم الخلع من أحمد عز في مطلع عام 2018، وقالت زينة وقتها إنها سعيدة بالحصول على حق أولادها كامل بأمر المحكمة بعد نضال 4 سنوات، تم فيها المساس بسمعتها وتوجيه النقد لها.

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة زينة مؤخرا على بطولة فيلم “كل سنة وأنت طيب” مع الفنان تامر حسني، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وعزت أبو عوف، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج نيوسينشري.