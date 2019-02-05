هنا الزاهد ترد على أخبار خلافاتها مع خطيبها برسالة رومانسية.. والفنان يحرجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات الأخيرة العديد من الشائعات التي تشير لوقوع خلافات شديدة بين الفنانة المصرية هنا الزاهد، وخطيبها، بسبب غيرته الشديدة عليها.

هنا الزاهد، لم تعلق على هذه الأخبار بطريقة مباشرة ولكنها اكتفت بتوجيه رسالة رومانسية إلى خطيبها الفنان أحمد فهمي، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قالت فيها: «أحبك أكثر مما يمكن أن تصفه الكلمات»، لتؤكد بذلك على قوة العلاقة التي تجمع بينهما.

وعلى الرغم من الرومانسية التي حملتها رسالة هنا لخطيبها إلا أن الأمر لم يمر مرور الكرام، خاصة أن أحمد فهمي، يقف بالمرصاد لكل تعليقات متابعيها ويرد عليها، وهو ما فعله مع تعليق جاء فيه: «أحبك أيه ده كلب بلدي..ده أبوكي»، ليرد عليه بقوله: «أوعى الكلب لا يقرمك متعرفش تقعد تاني».

وكانت هنا الزاهد، قد اشتكت من تعليقات أحمد فهمي، على تعليقات متابعيها وأكدت أنها قامت بعمل بلوك له حتى لا يتجاوز مجددًا في حق متابعيها، ولكن يبدو أنها عادت وتراجعت عن قرار الحظر و أعادته مرة أخرى.

يذكر أن العديد من الشائعات كانت قد ذكرت أن العديد من الخلافات قد نشبت بين أحمد فهمي، وهنا الزاهد بسبب المشاهد الرومانسية التي تجمع بينها وبين الفنان أحمد حاتم، في فيلمهما الجديد «قصة حب»، والمقرر عرضه في عيد الحب، وأنه منعها من حضور العرض الخاص للفيلم رغم أنه أول بطولة مطلقة لها.