ريم مصطفى تعود للثمانينات بجلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة ونشرت عدد من صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريم كشفت عن حنينها للثمانينات من خلال اللوك الذي ظهرت به، حيث ارتدت بلوزة عليها صورة الفنانة إسعاد يونس «زغلول»، وكشفت عن حنينها للماضي.

الفنانة المصرية علقت قائلة: «أنا بكيزة الدرملي بنت الأصول وأنا زغلول العشماوي بنت ابو زغلول أجمل أيام مدرسة الفن الجميل».

جمهور الفنانة المصرية اندهش من ظهورها بهذا الشكل، وتساءل إن كانت تحضر لعمل فني جديد، وعبر عن إعجابه بالصور.

مسلسل «بكيزة وزغلول» عمل كوميدي مصري من تأليف إسعاد يونس، وبطولة إسعاد يونس وسهير البابلي، صلاح قابيل، محمد متولي، شريف منير، زوزو نبيل، تم إنتاجه عام 1986، وإخراج أحمد بدر الدين.

ريم مصطفى من مواليد عام 1986، شاركت عام 2013 في مسلسل «فض اشتباك»، ثم كانت بداية ظهورها الحقيقية من خلال مسلسل «هبة رجل الغراب»، مع الفنانة إيمي سمير غانم، وحازم سمير، والتي تجمعها بهما صداقة قوية.

ريم كان آخر أعمالها الدرامية في رمضان مسلسل «امر واقع»، مع الفنان كريم فهمي، ونجلاء بدر.