وفاء عامر تتخلص من وزنها الزائد وتظهر برشاقة ملفتة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية وفاء عامر جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

وفاء ظهرت في الصور بلوك جديد، حيث عكست اللقطات عن خسارتها للكثير من وزنها الزائد، وتباهت الفنانة برشاقتها، وعلقت قائلة إنها لجأت إلى الطبيب للتخلص من دهونها، ووصفته بـ «نحات السعادة».

جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بها، وتغزل في طلتها من خلال عدد كبير من التعليقات وهنأها الفانز على رشاقتها.

هوس النحافة والرشاقة أصاب مؤخرا عدد كبير من النجوم ومن بينهم ريم البارودي، منة شلبي، حتى أن الفنان نادر أبو الليف ذهب إلى الطبيب للتخلص من سمنته.

وفاء انضمت مؤخرا إلى أبطال مسلسل «حكايتي»، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد خلافها مع الشركة المنتجة على العقد.

المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي ويشارك في بطولة العمل بجانب ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وأحمد حاتم، ومصطفى درويش، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد وجمال عبدالناصر.

«حكايتي» إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سيرچي، ومن المقرر أن تجسد فيه ياسمين صبري شخصية فتاة من أحد الأحياء الشعبية.