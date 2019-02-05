مي عمر تنشر صورة جديدة لـ"سيلين" على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها مع ابنتها "سيلين"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، وطالبها بنشر المزيد من الصور لها. مي عمر وضعت ابنتها "سيلين" أبريل الماضي، وأعلن الخبر زوجها المخرج محمد سامي. يذكر أن مي عمر تشارك الفنان أحمد السقا بمسلسل "البريمو"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل، بطولة أحمد السقا، إدوارد، هبه مجدي، صفاء الطوخي، ومن إخراج محمد سامي.

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