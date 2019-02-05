الخميس .. شيرين في حفل غنائي بالكويت

شيرين كتبت - تقى عادل: تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلاً غنائياً في الكويت، وذلك ضمن فعاليات المهرجان السنوي "هلا فبراير". ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 7 فبراير، ويشاركها المسرح الفنان عبد الله الرويشد. يذكر أن شيرين قد طرحت مؤخراً أغنية "حبه جنة" على طريقة الفيديو كليب، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصد أكثر من 3مليون مشاهدة.

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