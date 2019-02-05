عبرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، عن سعادتها بعد انضمام فيلمها "كفرناحوم" إلي الدورة ال91 من حفل توزيع جوائز الأوسكار القادمة، فنشرت صورة لها جمعتها بكل الفنانين والمرشحين للجائزة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت نادين في الصورة إلي جانب تمثال ذهبي كبير لجائزة "الأوسكار" العالمية الشهيرة، ورافقها في الصور عدد كبير من المرشحين، وعلقت قائلة: "مجموعة من الدورة
يذكر أن الفيلم اللبناني "كفر ناحوم" للمخرجة نادين لبكي المرشح لجائزة الأوسكار يتناول قصة حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة التي يخضع لها، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نادين لبكي تحتفل بترشيح "كفر ناحوم" للدورة الـ91 لجوائز الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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