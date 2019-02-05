شاهد.. نادين لبكي تحتفل بترشيح "كفر ناحوم" للدورة الـ91 لجوائز الأوسكار

كتبت - إيمان العوضي :

عبرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، عن سعادتها بعد انضمام فيلمها "كفرناحوم" إلي الدورة ال91 من حفل توزيع جوائز الأوسكار القادمة، فنشرت صورة لها جمعتها بكل الفنانين والمرشحين للجائزة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت نادين في الصورة إلي جانب تمثال ذهبي كبير لجائزة "الأوسكار" العالمية الشهيرة، ورافقها في الصور عدد كبير من المرشحين، وعلقت قائلة: "مجموعة من الدورة

ال91 المرشحة للأوسكار.. لا أصدق أننا في الواقع جزء من هذه العائلة الجميلة".



يذكر أن الفيلم اللبناني "كفر ناحوم" للمخرجة نادين لبكي المرشح لجائزة الأوسكار يتناول قصة حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة التي يخضع لها، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.