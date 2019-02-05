شاهد.. سارة نخلة بالحجاب من أجل "حكايتي"

كتبت - إيمان العوضي :

نشرت الفنانة سارة نخلة، صورة من كواليس تصوير مسلسل "حكايتي" في الفيوم ظهرت فيها بالحجاب، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت سارة علي الصورة قائلة: "خطوة جديدة في حياتي المهنية ودور جديد ومختلف جداً عن كل الي عملته قبل كدا.. يارب"، حيث تؤدي في

المسلسل شخصية تدعي بيري.



يذكر أن مسلسل "حكايتي"، يشارك في بطولته كل من ياسمين صبري، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، وفاء عامر، إدوارد، إسلام جمال، تأليف محمد عبدالمعطي، و إخراج أحمد سمير فرج.