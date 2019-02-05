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من المعروف عن الشاعر تامر حسين، نشاطه الاجتماعي على مختلف حساباته الرسمية على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرز نشاطاته عرض أعماله الكتابية مع نجوم العالم العربي، الذين يتغنون بكلماته وأهمهم : عمرو دياب،محمد حماقي، تامر حسني، إليسا.
لاحظ جمهور الفنان تامر حسني، أن حسين يقوم بعرض أعماله مع المطربين الذي ستعامل معهم، ماعادا أعماله مع حسني، بالرغم من نجاحها الكبير الأمر الذي أثار تساؤلات جمهور تامر حسني، وخاصة أنه أول تعاونبينه وبين حسني في ألبومه الأخير "عيش بشوقك" من خلال 3 أغنيات: ناسيني ليه، قابلتيني، حلم سنين.
قام حسين بالرد على تساؤلات جمهور تامر قائلاً:" بعض الناس من محبين صديقى الفنان تامر حسنى لامونى انت ليه مانزلتش فيديوهات لتامر؟ زى باقى زمايلك المطربين ... وكان الرد والله ان تامر قافل او عامل خصوصية للفيديوهات بتتقفل لوحدها وبيتعملها بلوك ع الانستجرام
وتابع قائلاً:"بعتز جداً جداً جداً بنجاح (ناسينى ليه) لان نجاحها كان مٌلفت وده كريديت ليا فى مشوارى انا خدت الفيديو ده من تامر ومفيش حاجه هتتشال خلاص حبيت أوضح ل أى حد كان بيتهمنى بالباطل لا يمكن تكون دى أخلاقى مع زمايلى المحترمين ... حلم سنين وناسينى ليه لايف"، وجاء التوضيح من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسين لجمهور تامر حسني: خصوصية أغانيه تمنعني من عرضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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