الموت يفجع هايدي موسى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية هايدي موسى، نجمة «ستار أكاديمي»، عن وفاة ابن خالها، وذلك في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك».

هايدي موسى، قالت في تدوينتها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ابن خالي في ذمة الله، دعواتكم».

وتلقت هايدي موسى، العديد من تعليقات جمهورها الذين ساندوها في وفاة ابن خالها، وتمنوا له الرحمة والمغفرة.

وكانت هايدي، قد طرحت ألبوم «حنية الدنيا»، منذ شهور وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، كما تلقت الكثير من العروض السينمائية والدرامية لكنها لم تحسم قرارها بشأنها بعد.

يذكر أن هايدي موسى، كانت قد بدأت مسيرتها الفنية من خلال اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، وقدمت مؤخرا ألبوم غنائي جديد بعنوان “حنية الدنيا”، وهو أول ألبوماتها الفنية، وتم طرحه عبر “يوتيوب”، حيث يضم الألبوم 12 أغنية.