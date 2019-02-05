خاص – لهذا السبب فسخت كارين سلامة عقدها مع شركة “ايغل فيلمز”

بعدما اعلنت على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام عن فسخ العقد المبرم بينها وبين شركة “ايغل فيلمز”، اتصل موقع “الخليج 365” بالاعلامية والممثلة كارين سلامة لمعرفة التفاصيل حول انفصالها مهنياً عن الشركة، حيث اشارت ان لا وجود لأي خلاف مع الشركة ولكن لم تطبق الشروط المطروحة.

وأضافت “سلامة” انها لن تشارك في مسلسل “قوانين الحب” (اسماً مبدئياً) وهو من تأليف مجموعة كتاب، اخراج رشا شربتجي وانتاج ايغل فيلمز.

وأكدت أن فسخ العقد مع الشركة فيما يتعلق بهذا المسلسل فقط ولا شيء يمنعها من ان تكون مشاركة في الاعمال المستقبلية لها.

كارين لفتت الى انها تشارك حالياً في دور تمثيلي ضمن مسلسل “غربة” كتابة ماغي قاعي، انتاج افكار برودكشن لمطانيوس ابي حاتم وليليان بستاني.

نشير الى ان الاعلامية كارين سلامة تستمر بتقديم برنامجها “تيلي ستارز” كل نهار خميس على شاشة المستقبل على ان يتوقف في شهر رمضان المقبل.