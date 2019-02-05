شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لمسرحية أحمد أمين" أمين وشركاه" بمشاركة عارفة عبد الرسول.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إنها تواصل بروفات مسرحية جديدة بعنوان" أمين وشركاه"، على أن يقام لها عرض خاص اليوم الثلاثاء على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، حتى يتم عرضها للجمهور يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتجسد "عارفة" فى العرض شخصية والدة الفنان أحمد أمين.

وأضافت عارفة لـ"الخليج 365" إنها بدأت البروفات منذ فترة، وأن أهم ما يميز العرض أنه شامل، إذ تتميز المسرحية بتنوع في القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع بطريقته الساخرة المعهودة، معربة عن أمنياتها أن تنال المسرحية إعجاب الجمهور .

يذكر أن فريق عمل "أمين وشركاه"، هو فريق عمل "البلاتوه" نفسه، مع تطوير العديد من العناصر لمواكبة متطلبات العرض المسرحي، حيث يعتبر هذا المشروع المسرحي التعاون الثاني لأمين، معمحمد جبيلي والمخرج علاء إسماعيل بعد نجاح تجربتهما الأولى.