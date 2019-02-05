شكرا لقرائتكم خبر عن من وسط الأوسكار.. نادين لبكى تحتفل بترشيح فيلمها للدورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انضمام فيلمها الجديد "كفر ناحوم" للدورة الـ91 من حفل توزيع جوائز الأوسكار القادمة، نشرت المخرجة اللبنانية نادين لبكى صورة وسط التمثال العملاق للأوسكار بجوار كل الممثلين والمرشحين لخوض السباق القادم من الجائزة. ويشارك الفيلم اللبنانى كفر ناحوم للمخرجة نادين لبكى فى سباق ترشيحات جوائز الأوسكار كأفضل فيلم أجنبى بعد نجاحه فى تصدر شباك التذاكر فى لبنان، وحصد العديد من الجوائز العالمية والمحلية.

نادين لبكى فيلم "كفر ناحوم" فاز بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، ويستمر بتصدره المرتبة الأولى لشباك التذاكر اللبنانية، كما فاز بجائزة الجمهور فى مهرجان سراييفو الدولى بلبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور فى مهرجان ملبورن بأستراليا، وجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان النروج السينمائى الدولى، وجائزة الجمهور التفضيلية فى مهرجان كالجارى فى كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم فى مهرجان أنطاليا.

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