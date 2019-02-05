شكرا لقرائتكم خبر عن برومو لكل أغنية.. نوال الزغبى توجه الشكر لشقيقها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "برومو لكل أغنية" بهذه الطريقة استعدت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، لطرح ألبومها الجديد "كده باى" يوم عيد الحب والذى يوافق 14 فبراير المقبل، ووجهت الشكر لمدير أعمالها وشقيقها مارسيل الزغبى. وقالت نوال :"لما بيكون فريق العمل إيد وحدة وقلب واحد أكيد النتيجة بتكون رائعة.... شكرا مارسيل زغبى أبدعت بفكرة الـ teasers لكل أغنية".

نوال الزغبى وتواصل نوال الزغبى التسويق لألبومها الجديد، والمقرر إطلاقه يوم 14 فبراير، بالتزامن مع احتفالات الفالانتين وهو الأول لها بعد ألبومها الأخير مش مسامحة عام2015.

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