شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يحيي حفلا غنائيا ضخما على مسرح المجاز 15 فبراير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم الكويتي نبيل شعيل حفلا غنائيا ضخم يوم الخميس 15 فبراير الجاري ، وذلك على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يشارك شعيل بالحفل المطرب عيضة المنهالي ليقدما ليلة من الطرب الخليجي الأصيل، وذلك بحضور عدد كبير من محبي وعشاق نجمي الخليج .

ومن المقرر أن يشدو بلبل الخليج الفنان نبيل شعيل على مسرح المجاز بباقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرز اغنياته " فوق السما " و " عالم احبابي " و " المحبة " و " مو قليل " ، و غيرهم .