نشوى مصطفى تكشف لمصراوي موعد عرض"بنتي ولا مراتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها لن تشارك في أعمال فنية في السباق الرمضاني القادم.
وأكدت "نشوى" في تصريح خاص لمصراوي، أنها تستعد لعرض برنامجها "أمي ولا مراتي" على شاشة (دي إم سي)، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وكان آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسلسل "البشارة"، وهو مسلسل خليجي، عرض في رمضان 2018، وحقق نجاحًا كبيرً.
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