محمد رمضان ينشر برومو حلقته مع أمير كرارة في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: يحل النجم محمد رمضان ضيفًا على الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين"، الذي يذاع يوم الجمعة على شاشة ON E. ونشر رمضان البرمو الدعائي للحلقة عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتب:" انتظروني الجمعة القادمة حصريًا على قناة أون آي مع النجم أمير كرارة برنامج "سهرانين". برنامج "سهرانين" يُقدمه الفنان أمير كرارة، يوم الجمعة من كل أسبوع، عبر قناة "ON E"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. ويستعد النجم محمد رمضان لخوض السباق الرمضاني 2019 بمسلسله الجديد "زلزال".

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