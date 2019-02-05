شاهد.. أحدث ظهور لمي عمر وطفلتها سيلين

مي عمر كتبت - إيمان العوضي : شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها بصورة جديدة لها برفقة طفلتها الثانية سيلين، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".

حازت الصورة علي إعجاب متابعي مي عبر حسابها ورغم أن الصورة أخفت جزء من وجه الطفله إلا أن الكثير من التعليقات أكدت علي الشبه بينها وبين



يذكر أن مي عمر تعاقدت علي المشاركة بفيلم "أوف روود"، للمخرج رؤوف عبد العزيز إلي جانب كل من ظافر عابدين، ومحمد لطفي، كما يتوقع مشاركة النجم العالمي أنطونيو بانديراس، والتصوير سيكون بين مصر ودبي في الإمارات. عبر حسابها ورغم أن الصورة أخفت جزء من وجه الطفله إلا أن الكثير من التعليقات أكدت علي الشبه بينها وبينوالدتها.يذكر أن مي عمر تعاقدت علي المشاركة بفيلم "أوف روود"، للمخرج رؤوف عبد العزيز إلي جانب كل من ظافر عابدين، ومحمد لطفي، كما يتوقع مشاركة النجم العالمي أنطونيو بانديراس، والتصوير سيكون بين مصر ودبي في الإمارات.

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