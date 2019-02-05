شاهد.. حدثيني أحدث أغنيات كاظم الساهر للمرأة

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كاظم الساهركتبت - تقى عادل
كشف القيصر كاظم الساهر عن أحدث أغنياته "حدثيني"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ويشار إلى أن الأغنية من أشعار سمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم أميردبي، وأهدى كلمات الأغنية إلى المرأة، وأهمية وجودها في المجتمع.
تأتي الأغنية، بعد جولة غنائية أوروبية ناجحة، قام بها كاظم في مطلع شهر يناير
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