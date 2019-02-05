الجمعة .. الفرقة المسرحية تقدم "البوابة" علي مسرح الهوسابير

مسرحية البوابة

كتبت - إيمان العوضي :

تستعد "الفرقة المسرحية" لتقديم عرض الرعب التراجيدي "البوابة"، علي خشبة مسرح الهوسابير وذلك يوم الجمعة الموافق 8 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.



وتدور أحداث المسرحية حول صحفي يُدعي "علي" يبحث دائمًا عن الأسرار التي تشغل بال الجميع فيتولي البحث حول أحد المستشفيات التي تأسست عام

1952، وأُغلقت بعد افتتاحها بأسبوع ليتم إعادتها للعمل مرة أخري في أوائل القرن ال21 ثم تغلق مرة أخري لمدة 18 عامًا، فيبدأ الصحفي الشاب بحثه حول السر وراء تلك المستشفي، ليعلم أنها مستشفي للأمراض النفسية والعصبيةوقد خصص عنبر 6 فيها للحالات الخطرة والذي سيكون هو مفتاح اللغز.

مسرحية "البوابة" بطولة محمد سامح، مهاب محمد، ندي فتحي، عبدالله عادل، محمود بيدو، حسام سيد، أحمد الحريري، أحمد هاني، سيد طاهر، أشرف أوسي، نور محمد، محمود إسماعيل، خالد كيتو، ميار علي، مصطفي رزق، رانيا مجدي، إسلام مجدي، عماد خالد، إبراهيم، تصوير محمود شريف، فكرة وتأليف وإخراج محمد مصطفي.