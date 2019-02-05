محمد رمضان كتبت - تقى عادل كشف الفنان محمد رمضان، عن ضيافته في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". أعلن رمضان عن الحلقة قائلا:" ميعادنا الجمعة القادمة حصريًّا على قناة أون إي مع النجم أمير كرارة برنامج سهرانين الساعة11مساءً بتوقيت القاهرة". الجمعة القادمة حصريًّا على قناة أون إي مع النجم أمير كرارة برنامج سهرانين الساعة11مساءً بتوقيت القاهرة". يذكر أن "سهرانين" افتتح أولى برامجه الخميس الماضي مع الفنان أحمد السقا والفنان دياب، ودار الحوار عن أهم أعمالهم القادمة، بالإضافة إلى فقرة غنائية قدمها الثلاثي"دياب ، السقا، كرارة".

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد رمضان يجتمع بأمير كرارة في "سهرانين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.