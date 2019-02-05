بعد نجاح ألبومه.. محمد حماقي يحتفل بعيد الحب في التجمع الخامس

محمد حماقي

كتبت - تقى عادل

يستعد الفنان محمد حماقي، للاحتفال بعيد الحب مع جمهوره، وذلك من خلال إحيائه لحفل غنائي في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 14 فبراير، وتشاركه الحفل الفنانة مايا دياب.

يذكر أن حماقي يحيي ليلة غنائية أخرى وذلك

يوم الخميس القادم الموافق 7 فبراير في نادي الشمس بمصر الجديدة، ليكون أول حفل بعد صدور ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، واقتصر الحضور على أعضاء النادي فقط.