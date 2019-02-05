ملكة جمال الجزائر "خديجة بن حمو" تغيّر شكلها وتصدم الجمهور.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد اسم خديجة بن حمو، ملكة جمال الجزائر 2019 للتداول من جديد، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة، إذ نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لخديجة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بشكل مختلف تمامًا؛ ما جعل التعرف عليها صعبا.

وأثارت الصور حالة من الجدل حول خضوع بن حمو لعمليات تجميل بعد الهجوم والسخرية من شكلها وحصولها على تاج ملكة الجمال من دون امتلاكها أي مقومات جمالية.

إلا أن بعضا من المهتمين دافع عنها وأكدوا أن الصور خضعت للتعديلات ضمن برنامج فوتشوب، وهو أمر تقوم به كل النجمات خصوصًا أن خديجة كانت علّقت على السخرية من شكلها قائلة إن الجمال الحقيقي ينبع من داخل الإنسان.

وبعد نشر صور خديجة الجديدة تساءل جمهور السوشال ميديا حول مدى تأثّر ملكة جمال الجزائر بالتعليقات السلبية، بعدما اعترفت ضمنيًا أن الجمال الخارجي ضروري، خاصة وأنها تحمل لقبا جماليا مهما.

وكانت خديجة بن حمو تعرضت لهجوم قاس وانتقادات واسعة عُقب تتويجها بلقب ملكة جمال الجزائر لعام 2019، وصلت لحد السخرية من شكلها ولون بشرتها؛ ما دفع عدد كبير من المشاهير للدفاع عنها من بينهم الفنانة السورية أصالة نصري، ووصف البعض التعليقات التي تعرضت لها بن حمو بـ"العنصرية".

وصرحت بن حمو وقتها إنها لا تكترث لكل التعليقات السيئة، مؤكدة انها لن تتراجع أبدًا، وسعيدة جدًا.