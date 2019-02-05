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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من الغموض تلف العثور على عارضة أيرلندية متوفاة بعد ساعات من نشرها على فيسبوك تدوينة تتحدث عن تلقيها تعليقات ورسائل تنمر، حيث لم يتضح ما إن كانت ثمة علاقة بين وفاة العارضة بهذا الشكل المثير للشكوك وبين تدوينتها.
وكانت العارضة وتدعى آلي ماكدونيل 36 عامًا، وهي أم لـ 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين حتى 15 عاماً، قد لجأت إلى فيسبوك يوم أمس لتكتب تدوينة قالت فيها: "لم من المقبول بالنسبة لرجل أن يصف فتاة بأنها بدينة وقبيحة؟؟؟ بالفعل إنه مستوى جديد تماماً لدفع الأشخاص إلى الهاوية.
ورغم توالي التعليقات عليها من المتابعين ونصحها بتجاهل مثل تلك التعليقات وعدم الرد، لكن الصدمة والمفاجأة كانت بعد نشر آلي التدوينة بساعات حين خرج أصدقاؤها ليعلنوا خبر وفاتها ويرثوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وإلى جانب عملها كعارضة، فإن ماكدونيل كانت ناشطة في العمل مع الجمعيات الخيرية المتخصصة في مكافحة داء التوحد، منذ أن تم تشخيص إصابة طفلها هاري البالغ من العمر 9 أعوام بذلك المرض في 2016.
وكانت آلي دائمة الظهور على محطات التلفزيون الأيرلندية من أجل المشاركة في حملات التوعية من مرض التوحد.
كانت هذه تفاصيل خبر الغموض يلف "وفاة" العارضة آلي ماكدونيل.. والسبب آخر تدوينة لها على فيسبوك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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