شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تكشف عن أول صورة من تحضيرات مسلسلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن الصورة الأولى من تحضيرات مسلسلها الجديد الذى تبدأ تصويره خلال أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وجمعت الصورة بين دنيا ومخرج العمل خالد الحلفاوى والمنتج هشام جمال والفنانة شيماء سيف والفنان محمد سلام ومحمد أوتاكا.



فريق عمل مسلسل دنيا سمير غانم

ولم يستقر صناع العمل على اسم نهائى حتى الآن خاصة وأن أحداث المسلسل تعتمد على 3 قصص كل قصة يكتبها مؤلف مختلف وتدور فى 10 حلقات، حيث انتهى المؤلف أيمن وتار من كتابة أول 10 حلقات وهم القصة الأولى، فيما يكتب السيناريست شريف نجيب الـ 10 حلقات الثانية.

وتعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية فى 2019 بعد غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التونى عام 2015، و"نيللى وشريهان" إخراج أحمد الجندى عام 2016، و"فى ال لا لا لاند" عام 2017، وقررت العودة مرة أخرى للمنافسات فى رمضان المقبل.