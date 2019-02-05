شكرا لقرائتكم خبر عن من المطعم اليابانى.. محمد رمضان يستعد لأغنيته الجديدة "Virus".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان محمد رمضان، فى طرح أغنيته الجديدة من داخل احدى المطاعم اليابانية، والتى من المقرر ان تحمل اسم "فيروس – Virus".

ونشر رمضان، مقطع فيديو وهو يقوم باللعب بالنيران استعدادا لطرح الكليب الجديد، وكتب "من المطعم الياباني وبمناسبة النار، حبيت أقولكم استنوا أغنيتي اللي جاية "ڤيرس"، قريباً على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله نجاح".

الأغنية الجديدة ستكون على غرار أفلام الرعب، حيث تحمل كلماتها هجوماً معتاداً على منافسيه، ومنها :" ما تجيش تعيشها فى يوم عاللى حافظ ماضيكو، ضربت سن إبرة فرقعت أتخن ما فيكو"، ويردد خلالها كلمة "فيروس" على غرار أغنية مافيا.



رمضان فى الفيديو



رمضان من المطعم اليابانى

يذكر أن "مافيا" التى طرحها رمضان فى بداية العام الجارى، وحقق حتى الان أكثر من 55 مليون مشاهدة، كانت آخر الأعمال الغنائية للفنان، وهى من إخراج ياسر سامي، وكلمات محمد الفنان، وشيندى، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتى.



جانب من الفيديو