شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 سنين من إطلاقه.. كليب "Radioactive" يصل لمليار مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " Imagine Dragons " واحد من أهم وأشهر فرق الروك العالمية، وتعتبر أعمال الفريق الغنائية مرضية لجميع أعمار عشاق ومحبي الفريق، ومن أشهر الاغنيات التي قدمها فريق الروك الامريكي الشهير هي " Radioactive " حيث مازال كليب الاغنية يتداوله محبو موسيقي الروك من شتي انحاء العالم .
وصلت نسبة مشاهدة الكليب علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من مليار مشاهدة، و 5.8 مليون likes ، وذلك بعد 7 سنين من إطلاقه، حيث أطلق الكليب في 10 ديسمبر 2012 .
يذكر أن أغنية " Radioactive" حققت نجاحا كبيرا منذ أن تم إطلاقها، وتم تأليف كلمات الأغنية بواسطة أعضاء فريق " Imagine Dragons " ، و الأغنية من إنتاج اليكس دا كيد .
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