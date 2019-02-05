خاطبة" و"سفرجي" و"جواهرجي".. مهن تخصص فيها النجوم على شاشة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - :كتبت- منال الجيوشي:

تخصص عدد من النجوم في تقديم مهن بعينها على شاشة السينما، مما جعل الجمهور يظن أنها مهنهم الأساسية من شدة إتقانهم لها، وجاء من بينها:

الخادمة

أشهر خادمة في السينما المصرية هي النجمة الراحلة وداد حمدي، التي قدمت الدور في معظم أعمالها السينمائية، فخفة ظلها أهّلتها لتقديم هذه الشخصية أكثر من مرة، وكل مرة بطريقة تختلف عن سابقتها، ومن أبرز الأعمال التي قدمت فيها دور الخادمة "الزوجة 13"، "أميرة العرب"، "عاشت للحب"، "فتى أحلامي"، و"إشاعة حب"، وغيرها.

السفرجي

الفنان محمد كامل هو أشهر "سفرجي" في تاريخ السينما المصرية، حتى إن اسمه كان عادة ما يكون "إدريس" أو "عثمان"، فبسبب بشرته السمراء حصره المخرجون في هذه الشخصية التي أجادها، ومن أشهر أعماله "إمسك حرامي"، "طاهرة"، كلمة الحق"، "خليك مع الله"، وغيرها من الأعمال.

الدادة

شاركت الفنانة الراحلة ثريا فخري في معظم أعمالها السينمائية بدور "الدادة"، فصوتها وملامحها الحنونة أهلتها لتقديم هذه الشخصية تحديدا، لتصبح أشهر "دادة" في تاريخ السينما، ومن أبرز أعمالها "نار في صدري"، "الدبور"، الشموع السوداء"، "الجريمة الضاحكة" وغيرها.

الجواهرجي

جسد الفنان الراحل إدمون تويما شخصية الخواجة في أعماله السينمائية، ولكن أغلب أدواره السينمائية جسّد فيها شخصية "الجواهرجي" مثلما قدم في أفلام "العريس الخامس"، "ظلموني الحبايب"، "المليونير الفقير"، "العتبة الخضراء"، "سر طاقية الإخفاء" وغيرها.

الظابط

الفنان حسين الشريف ظهر في أغلب أعماله الفنية في شخصية "الظابط"، وأبرز هذه الأعمال "على باب الوزير"، "غريب في المينا"، "مجرم رغم أنفه"، "تحت الصفر"، "العميل رقم 13".

الخاطبة

تعتبر الفنانة الراحلة جمالات زايد، هي أشهر خاطبة في تاريخ السينما المصرية، وهي بشوشة، خفيفة الظل، امتازت بتجسيد هذه الشخصية التي تدخل البيوت وتطلق "زغرودة" عالية لتوفيق "راسين في الحلال"، ومن أبرز الأعمال التي قدمت فيها شخصية الخاطبة "عرايس في المزاد"، "الآنسة حنفي"، "ورد الغرام" وغيرها.