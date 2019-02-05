سارة نخلة بالحجاب في كواليس "حكايتي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالحجاب، من كواليس مسلسل "حكايتي".
وعلقت: "خطوة جديدة في حياتي المهنية ودور جديد ومختلف جدًا عن كل اللي عملته قبل كدة، يارب".
مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، أحمد حاتم، وفاء عامر، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
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