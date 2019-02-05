الخميس.. ليلى علوي في ضيافة شريف منير في "أنا وبنتي"

ليلى علوي كتبت - تقى عادل كشفت الفنانة ليلى علوي، عن حلقتها في البرنامج الاجتماعي"أنا وبنتي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وأعلنت ليلى عن الحلقة قائلة: "استنوني يوم الخميس الساعة 11:00 مساءً مع شريف منير وأسما في أنا وبنتي". الساعة 11:00 مساءً مع شريف منير وأسما في أنا وبنتي". البرنامج يعتمد في فكرته على لقاء من النوع الاجتماعي مع مجموعة مختلفة من الفنانين، يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير، ويعرض في مساء كل خميس على قناة "أون".

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