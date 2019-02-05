الليلة.. عزاء والد نهال عنبر بالحامدية الشاذلية

كتبت - إيمان محمد

تستقبل الفنانة نهال عنبر، مساء اليوم الثلاثاء، عزاء والدها بمسجد الحامدية الشاذلية الذي شيع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر،

الأحد الماضى.

يذكر أن الفنانة نهال عنبر تشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "حكايتى"، تأليف: محمد

عبدالمعطى، وإخراج: أحمد سمير فرج، وبطولة: ياسمين صبرى فى أولى بطولتها، إضافة للنجمين وفاء عامر وأحمد بدير، والفنانين أحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى، وإدوارد، ومها أبو عوف، وإسلام جمال.