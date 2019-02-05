عرض شباك مكسور قريبًا على مسرح الطليعة

كتبت - إيمان محمد

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لافتتاح العرض المسرحى "شباك مكسور" الذى تجرى بروفاته حاليا، والمنتظر افتتاحه فور افتتاح مسرح الطليعة بالعتبة.

يقول المخرج شادي الدالي، مخرج العرض: "إن عرض

شباك مكسور هو قصة أسرة مصرية بسيطة تعيش فى منزل بشباك مكسور لا يقدرون على إصلاحه، وتتناول الأحداث حياة هذه الأسرة، وما يمكن أن يتعرضوا له من تغيرات نتيجةهذا الكسر فى نافذتهم على العالم.

ويذكر أن "شباك مكسور" تأليف: رشا عبدالمنعم، بطولة: أحمد مختار، نادية شكري ، مجدي عبيد، وليد أبو ستيت، علي كمال، مروى كشك، هند حسام الدين، مروان عزب، ديكور وأزياء: وائل عبدالله، موسيقى يحيى نديم، توزيع موسيقى: شريف الوسيمي، إضاءة: أبو بكر الشريف، وإخراج: شادي الدالي.