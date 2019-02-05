كتبت - إيمان محمد روجت الفنانة نادين نسيب نجيم، لمسلسلها الجديد "خمسة ونص" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت نادين على صورتها قائلة :" شو بتتوقعوا يكون اسمي بالمسلسل ؟ حاسة ما حدا رح يحزر"، وتفاعل الجمهور مع المنشور قائلين لها :"هيكون اسمك نادين". ويذكر ان "خمسة ونص" بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، إخراج فيليب أسمر.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نادين نسيب لجمهورها: شو بتتوقعوا اسمي في مسلسل "خمسة ونص".. والأخير يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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