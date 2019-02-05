بالصور.. نجوم سيرة حب يحتفلون بعيد ميلاد ناصرعبدالحفيظ

كتبت - إيمان محمد

احتفلت مساء أمس، الاثنين، على خشبة مسرح البالون أسرة الاوبريت المسرحي الغنائي الإستعراضي "سيرة حب" بعيد ميلاد الفنان ناصر عبد الحفيظ، حيث رحب النجم إيهاب فهمي بضيوف كبار الفنانين والصحفيين والنقاد فور إنتهاء حالة التصفيق الحاره التي تعقب انتهاء تحية الجمهور تعبيرًا عن استمتاعهم وإعجابهم بالعرض.

وحرص نجوم العرض علي المشاركة والتهنئة على طريقتهم الخاصة فقامت النجمة مروة ناجي بالغناء ثم شاركت الحضور بإطفاء الشموع وتقطيع التورته علي خلفية نجم الاغنية الشعبية شيكوا وتقديم

التهاني وباقات الورود والهدايا في جو يسوده الحب والمودة استقبله الجميع بسعادة غامرة.

وحضر كل من المخرج الدكتور عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والفنان إيهاب فهمي والفنانة مروة ناجى والفنان شيكو والفنانة سمية درويش والفنان احمد الدمرداش والفنان عماد عبد المجيد والفنان احمد الشريف والفنان احمد الأمير والفنانة رشا سامي العدل والفنان عمرو أصلان ومشرف عام

الأنشطة ايهاب فاروق و مشيرة، ومهندس الاضاءه شريف البرعي ومهندس الخدع المسرح ايهاب جمعه.

ونخبة من الفنانين والإعلاميين علي رأسهم زوجته الكاتبه الصحفيه اسماء عفيفي، الناقده وفاء كمالوا والفنان القدير رضا الجمال والنجمة حنان شوقي والنجم سامح يسري والنجم الشاب رامي غيط والكاتب الصحفيه سمر محسن والفنان والكاتب الصحفي تامر الخطيب والسفير إبراهيم يوسف .

وحرص جميع المشاركين في "سيرة حب" على التقاط الصور التذكارية والفيديوهات والسيلفى ابتهاجا بعيد الميلاد .

ويذكر ان عرض "سيرة حب" إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب ويرفع الستار يوميًا في تمام الساعة الثامنة ونصف عدا يوم الثلاثاء .