شاهدوا كواليس استعدادت Arabs Got Talent… هذا ما أزعج علي جابر وما أحرج أحمد فهمي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:55 مساءً -

مع بدء العد التنازلي لانطلاق الموسم الجديد من برنامج Arabs Got Talent ، بدأت تحضيرات لجنة التحكيم.

وظهر هؤلاء في مقطع مصور نشر على حساب برنامج mbc trending على “إنستغرام” أثناء استعدادهم لبدء التصوير.

وذكر التقرير أن الإعلامي علي جابر عبّر عن انزعاجه بسبب الاستيقاظ المبكر أي عند الساعة 6 صباحاً.

ولفت إلى أن الفنان المصري أحمد حلمي واجه بعض المواقف المحرجة. وأبرزها أنه اضطر إلى ارتداء كنزة بمقاس كبير بسبب تعذر إيجاد المقاس الصغير المناسب له.

وهذا ما دفع المشرفين على إطلالات أعضاء اللجنة إلى تعديل مقاس الكنزة بواسطة الدبابيس، بحسب ما ذكر خبير المظهر اللبناني سيدريك حداد.

كذلك أطلت الفنانةاللبنانية نجوى كرم في التقرير مرتدية فستاناً أحمر طويلاً مع كورسيه من الجلد يظهر جمال خصرها.

وعن سبب نحافته قالت الفنانة: “خصري نتيحة عناء ومجهود كبير في النادي الرياضي”.

وقد نشر على صفحة البرنامج الخاصة على “إنستغرام” فيديو دعائي للبرنامج الذي سينطلق بموسمه السادس في 16 فبراير الحالي.