دنيا بطمة تدافع عن الفنان طهور بعد انتشار فيديو اباحي منسوب الى ابنته!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:55 مساءً -

صدم متابعو مواقع التواصل مؤخراً بانتشار فيديو خادش للحياء نسب إلى إبنة الفنان الشعبي المعروف في المغرب طهور.

وقد أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وانهالت التعليقات التي تساءل أصحابها عن مدة صحته.

واللافت كان تدخل الفنانة المغربية دنيا بطمة التي علقت على الفيديو من خلال خدمة “ستوري” على حسابها على “إنستغرام”.

وكتبت: “الله يخليكم البنت هاد ماشي هي بنت طاهور. الفتاة تونسية إسمها مروى مستور من حركة “فيمين”.

وأضافت: “لذلك كنتمنى كيفما انتشر الهجوم والطعن في شرفها تكون عندكم الجرأة تنشروا براءتها وأضيف الفيديو باللهجة التونسية. اتقول الله”.

وتابعت: “طهور إنسان ناجح وبنتك مربية شاء من شاء وكره من كره”. وهو ما أكده موقع “المغرب توداي” حيث أشار إلى أن الفتاة التي تظهر في الفيديو تشبه إبنة الفنان.

كذلك كشف موقع “الأخبار 24” المغربي أن ابنة طهور نفت أن تكون هي من تظهر في الفيديو.ولفت إلى أنها لجأت إلى السلطات الأمنية لفتح تحقيق وأخذ الإجراءات اللازمة.