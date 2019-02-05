شاهد.. زينة تحتفل مع اطفالها بعيد ميلادها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:55 مساءً -

نشرت الفنانة المصرية زينة، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو لاحتفالها مع اطفالها بعيد ميلادها. وحرصت زينة، 38 عاما، على عدم ظهور أبنائها في الفيديو واكتفت بتصوير قالب الحلوى وتسجل اصوات اطفالها فقط. يذكر أنه زينة استطاعت إثبات زواجها من النجم أحمد عز بحكم قضائي، تضمّن إثبات نسب طفليها التوأمين، إليه، وفي العام الماضي حصلت زينة على حكم بالطلاق خلعًا.

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