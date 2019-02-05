شكرا لقرائتكم خبر عن "جلاس" يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية والان مع التفاصيل

حافظ فيلم "جلاس" من بطولة بروس ويليس وجيمس ماكافوي وسامويل ل. جاكسون على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب أرقام نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحصد الجزء الأخير من ثلاثية الأبطال الخارقين الذي تولى إخراجه نايت شيامالان 9,5 مليون دولار لتبلغ عائداته الإجمالية 88,6 مليون دولار، وفقا للعين الإخبارية.

وتلاه في المرتبة الثانية فيلم "ذي أبسايد" المستوحى من العمل الفرنسي "أنتوشابل" وهو من بطولة براين كرانستون وكيفن هارت، محافظا على مكانته مع عائدات بقيمة 8,8 مليون دولار (75,6 مليون في المجموع).

وحلّ في المرتبة الثالثة فيلم جديد هو أيضا نسخة مستعادة من آخر مكسيكي صدر عام 2011. ويروي "ميس بالا" قصة شابة من أصل أمريكي لاتيني تؤدي دورها جينا رودريجيس تتواجه مع كارتلات المخدرات الناشطة عند الحدود المكسيكية بعد اختفاء صديقتها في تيخوانا. وحصد هذا العمل الجديد 6,7 مليون دولار من العائدات.

وأتى في المرتبة الرابعة "أكوامان" الذي بلغت عائداته في الولايات المتحدة وكندا 4,7 مليون دولار (323 مليونا في المجموع).

وحلّ خامسا فيلم الرسوم المتحركة المرشح للأوسكار "سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس"، حاصدا 4,4 مليون دولار من العائدات في الأسبوع الثامن من عرضه في الصالات (175 مليونا في المجموع).

فيما يأتي باقي المراكز في تصنيف الأفلام العشرة الأوائل على شباك التذاكر في الصالات الأمريكية الشمالية:

6 - "غرين بوك" مع 4,3 مليون دولار من الإيرادات (55,8 مليون في المجموع).

7- "ذي كيد هو وود بي كينغ" مع 4,2 مليون دولار (13,1 مليون في المجموع).

8- "إيه دوغز واي هوم" مع 3,5 مليون دولار (35,9 مليون في المجموع).

9- "إسكايب روم" مع 2,9 مليون دولار (52 مليونا في المجموع).

10- "ذاي شال نوت غروو أولد" مع 2,4 مليون دولار (10,7 مليون في المجموع).