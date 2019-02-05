دنيا سمير غانم تعود إلى سباق دراما رمضان.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم للبدء بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد خلال الأسبوع الثاني من شهر شباط/فبراير الجاري.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة تجمعها بالفنانين المشاركين في العمل المقرر أن تعود به إلى سباق دراما رمضان هذا العام، وكتبت بتعليقها عليها: “رمضان 2019 إن شاء الله”.

العمل من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك فيه إلى جانب دنيا سمير غانم كل من شيماء سيف ومحمد سلام.

الجدير ذكره أن دنيا سمير غانم غابت عن دراما رمضان العام الماضي، وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل “لالا لاند” في عام 2017.