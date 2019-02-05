ليام نيسون يصعق الإنترنت بـ "اعتراف عنصري"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - صعق الممثل الأيرلندي، ليام نيسون، رواد شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين، بعد الاعتراف الذي أدلى به لصحيفة بريطانية.

وأكد نيسون (66 عاما) في حواره مع صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، أنه يشعر بالخزي والعار من اعترافه لها، بأنه رغب في وقت سابق، أن يقتل أي رجل أسود يصادفه، بعدما علم باغتصاب صديقة له، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وقال: "بعدما علمت أن المغتصب أسود البشرة، نزلت إلى الشارع وفي يدي عصا، ورغبت في قتل أي رجل أسود، يحاول أن يعترض طريقي".

وأردف نيسون أن رغبته في قتل رجل أسود، ظلت تطارده لما يقرب الأسبوع، من شدة غضبه من واقعة اغتصاب صديقته.

وشاركت الصحيفة البريطانية مقطع صوتي لاعتراف ليام نيسون المثير للجدل، عبر حسابها على "تويتر".

ووصف الممثل الأيرلندي، رد فعله العنيف بــ "الفظيع"، مشيرا إلى أنه أدرك من خلاله "الحاجة الأساسية" لتحقيق الانتقام.

وسرد ليام نيسون رغبته السابقة في قتل أي رجل أسود، لصحيفة "ذا إندبندنت"، على هامش ترويجه لأحدث أفلامه السينمائية "Cold Pursuit"، والذي يجسد في أحداثه دور أب يسعى للانتقام بعنف من مقتل ابنه.

وعبر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم، من تصريحات ليام نيسون الأخيرة، واتهموه بالعنصرية.

ولم يعقب المتحدث باسم ليام نيسون فورا على تصريحاته للصحيفة البريطانية لـ "أسوشيتد برس".

يذكر أن ليام نيسون بطل سلسلة أفلام الحركة الشهيرة "Taken".