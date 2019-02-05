ماذا قالت جناح فاخوري عن وسام حنا؟

أطلت الممثلة اللبنانية جناح فاخوري في حلقة تلفزيونية مميزة ضمن برنامج “سهرة عمر”، الذي تعرضه شاشة تلفزيون لبنان، ويقدّمه شادي ريشا.

في بداية الحلقة، تحدّثت “فاخوري” عن مسيرتها التي واكبتها بإجتهاد ومثابرة دائمة لتقديم الأفضل.

كما تطرقت لشغفها في العمل المسرحي الذي تراجع حسب رأيها بعد نهاية الحرب، مطلقةً صرخة حيّال تقصير الدولة في دعم هذا الكيان الفني.

وعن دور “كاملة” في ثورة الفلاحين الذي فاجأ المشاهدين بتركيبته النفسيّة، عبرت فاخوري عن إعجابها بالعمل الدرامي المجمل الذي تضمن هذا الدور وغيره؛ الدور الذي أكد من جديد حرفيتها بالتعاطي حتّى مع أصغر تفاصيل الأداء وأدقها.

وعن أبرع المواهب الشابة، إختارت فاخوري يمنى بو حنا كأفضل ممثلة شابة، وجو طراد كأفضل ممثل شاب. كما رأت أنّ وسام حنا من أفضل الممثلين الشباب في لبنان.

وضمن إتصال لكاتبة العمل كلوديا مارشيليان، أثنت الأخيرة على الممثلة اللبنانية التي تنوّع في خياراتها، طالبةً منها الإستمرار على ذات وتيرة العطاء الفني، رغم كل ما تعانيه الشاشات اللبنانية من أزمات مادية وإنتاجيّة.

وبين الكوميديا والدراما التراجيديّة، وضعت فاخوري النص وجودته في مقدّمة الإختيارات، في تأكيدٍ نحو شغفها في لعب الشخصيات الورقيّة وترجمتها مرئيًا في الميدانين، الأمر الذي أثبتته وبشكل جازمٍ خلال مسيرة متميزة أدهشت بها المتابعين بإبداعاتها المتواصلة.