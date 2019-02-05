نانسي عجرم تُغنّي لابنتها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة نانسي عجرم عبر قناتها على YouTbe فيديو كليب أغنيتها الجديدة لابنتها "ليا" التي وضعتها في بيروت قبل أيام. وهي تظهر فيه خلال الشهور الأخيرة من فترة الحمل عبر مجموعة صور، علماً بأن ليا هي ثالث بنات عجرم التي باتت معروفة بلقب "أم ابنات" بين الفنانات.

يُذكر أن أغنية "ليا"، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.