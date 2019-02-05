شكرا لقرائتكم خبر عن تفتكروا إيه هو؟.. أشرف عبد الباقى ينشر فزورة لمحبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم والفنان أشرف عبد الباقى صورة له عبر موقع "إنستجرام"، وهو يرتدى ملابس رجل مسن له كرش كبير ويرتدى نظارة ذات عدسات كبيرة ويمسك بيده عصى.



أشرف عبد الباقى

وكتب النجم أشرف عبد الباقى تعليقا على الصورة "الشخصية دى كانت فى مسلسل من بطولتى.. تفتكروا إيه هو؟"، وانهالت عليه التخمينات مثل مسلسل "رجل وست ستات" أو مسلسل "أبو ضحكة جنان" والذى جسد فيه شخصية الفنان الكوميدى إسماعيل يس.

يذكر أن أشرف عبد الباقى يقدم برنامج "قهوة أشرف"، ويستضيف نجوم الفن ونماذج من الشباب المكافح أصحاب الأفكار والمشاريع التجارية المختلفة، ويعرض عبر شاشة قناة الحياة، فى العاشرة مساء كل ثلاثاء، وظهر به عدد من النجوم منهم: محمد هنيدى ومحمود البزاوى ومصطفى خاطر، وسليمان عيد وطاهر أبو الليل، وويزو وسامح حسين، وصلاح عبد الله وأحمد السعدنى، وشيماء سيف، وأحمد رزق، وسلوى خطاب، وحمدى الميرغنى، ومحمد أنور، وأمير كرارة، ومحمود عبد المغنى وعلاء مرسى، وبيومى فؤاد.