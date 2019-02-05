شكرا لقرائتكم خبر عن مافيهاش بيبى.. كايلى جينر عايزة طفل تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت نجمة تليفزيون الواقع كايلى جينر أخت كيم كاردشيان على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها مع حبيبها ترافيس سكوت وهى تحتضنه.



كايلى وحبيبها

وكتبت كايلى جينر تعليق على الصورة سؤال "Baby #2" أى أنها تسأل معجبينها ومتابعينها وتأخذ رأيهم إن كانت تلد مرة أخرى بعد ابنتها الصغيرة "Stormi" والتى أكملت عامها الأول منذ أيام قليلة.

يذكر أن كايلى جينر، التى لا تترك مناسبة إلا وتصدر لها مكياج يحمل الماركة الخاصة بها، لجأت إلى طريقة غريبة للدعاية إلى مجموعتها الجديدة لمكياج عيد الحب "الفلانتين"، حيث اختارت الظهور بلوك من القرن الماضى يعود للعشرينيات، ارتدت فيه ملابس حمراء مع حذاء وشعر بنفس اللون، واعتلت الحروف البراقة لاسمها فى مشهد مأخوذ من الفيلم الاستعراضى الشهيرChicago، قامت به الممثلة رينيه زيلوجر فى الفيلم، وينتظر معجبوها الإعلان عن المجموعة الجديدة اليوم، قبل طرحها رسمياً فى الأسواق.