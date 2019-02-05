ناهد السباعي تنشر صورة جريئة وتعبر عن فرحتها بأداء هذه الرقصة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:55 صباحاً -

شاركت الفنانة المصرية ناهد السباعي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها من داخل الجيم خلال أدائها رقصة Pole dancing.

وعبرت ناهد السباعي، عن سعادتها لإتمامها الخطوة هذه الحركة، وحصدت صورتها على العديد من التعليقات التي انتقدت ملابسها الجريئة التي ظهرت بها في الجيم.

وكانت ناهد، قد نشرت أكثر من فيديو خلال تعلمها لتلك الرقصة والمراحل التي فشلت في تأديتها بالبداية.