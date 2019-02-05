شاهدوا أسيل عمران تفاجئ والدها بهذا الطلب المباشر.. شاهدوا رد فعله!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:55 صباحاً -

نشرت النجمة السعودية أسيل عمران مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” حيث ظهرت فيه برفقة عدد من أصدقائها خلال حدث “تجربة دبي الصحية”.

وأطلت النجمة السعودية في مقطع فيديو برفقة والدها، حيث طلبت منه أن يغادر البحرين نهائياً هو ووالدتها وأن ينتقلا للإقامة في دبي برفقتها وشقيقتها لجين عمران، لكن والدها أبدى اندهاشه من طلبها مؤكداً أنه يحب الإقامة في البحرين.

وتوجهت أسيل عمران برفقة والدها أحد معارض الإلكترونيات، ثم تناول الجميع الطعام من يد والدتهم في منزل لجين عمران، حيث لفتت إلى أن زيارتها لدبي كانت لمدة يوم واحد فقط لأنها تقيم حالياً في الكويت من أجل تصوير مسلسلها المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكانت لجين عمران قد عبرت مؤخراً عن استيائها ممن يهاجمونها ويطالبونها بالخضوع لجراحة تجميل لإزالة ترهل ذقنها “اللغلوغ”، مؤكدة أنها لا تعاني من الهوس بشكلها وإلا كانت ستطالب المصور بتعديل صورها بالفوتوشوب لإزالة الجزء الذي يعرضها للنقد.